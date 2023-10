Spanische Presse feiert Real Sociedad: „Blau-weiße Symphonie im Mozarthaus“

Nach dem Überraschungserfolg von Lissabon zum Auftakt hat Salzburg in der Champions League zu Hause nicht nachzulegen vermocht. Real Sociedad erwies sich am Dienstagabend als zu starker Gegner. Die in der spanischen Liga fünftplatzierten Basken siegten in Wals-Siezenheim nach zwei Treffern schon in der ersten halben Stunde mit 2:0 (2:0) und zogen in der Tabelle damit an Österreichs Serienmeister vorbei.

Die spanische Presse hat den 2:0-Sieg von Real Sociedad in der Champions League gegen Red Bull Salzburg gefeiert.

Pressestimmen aus Spanien:

„Marca“

„Blau-weiße Symphonie im Mozarthaus. Real Sociedad hat in Salzburg dank der spielerischen Leistung in der ersten Hälfte (…) einen sehr wichtigen Sieg errungen, den sie in der zweiten Hälfte (…) gut zu verteidigen wussten.“

„As“

„Tolle erste Hälfte für Real Sociedad, das ein hilfloses Red Bull Salzburg zerschmetterte. Es war kein Gesamtkunstwerk, eher eine halbe Aufgabe, 45 grandiose Minuten gegen Salzburg.“

„El Mundo Deportivo“

„Durch Tore von Oyarzabal und Brais in der ersten Hälfte wurde die enorme Überlegenheit einer vor allem in der ersten Hälfte glänzend aufgelegten Mannschaft von Txuri Urdin zur Realität.“

(APA)

Bild: Imago