Spanischer Ex-Europameister kündigt Karriereende an

Der spanische Weltklasse-Fußballer Jordi Alba hat das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt.

Wie der 36 Jahre alte Linksverteidiger, der derzeit für Inter Miami in der Major League Soccer an der Seite von Lionel Messi aufläuft, am Dienstag in den Sozialen Medien bekannt gab, wird er seine Karriere nach der laufenden MLS-Saison im Winter beenden.

„Es ist an der Zeit, ein bedeutsames Kapitel in meinem Leben zu schließen“, sagte Alba in einem Abschiedsvideo. Er tue das „mit absoluter Überzeugung, mit innerer Erfüllung und mit Freude“. Er „habe das Gefühl, diesen Weg mit jeder Faser meines Herzens gegangen zu sein“, führte er aus.

Der langjährige Spieler des FC Barcelona (459 Pflichtspiele zwischen 2012 und 2023) gewann unter anderem die Champions League 2015 und wurde mit Spanien 2012 Europameister. Insgesamt bestritt er 93 Länderspiele. Alba ist nach Sergio Busquets bereits der zweite frühere Barca-Profi in Miami, der seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt hat.

2023 war Alba wie Messi nach Florida gewechselt. Dort winkt nun ein Titel zum Abschied: Inter ist bereits für die Play-offs qualifiziert, die reguläre Saison endet in der kommenden Woche.

(SID) / Bild: Imago