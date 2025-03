Spannung im Rückspiel: So starten Liverpool und PSG im Achtelfinal-Kracher

Zwischen dem FC Liverpool und Paris-Saint Germain kommt es am Dienstagabend zum spannenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Die Reds gehen mit einem knappen 1:0-Vorsprung in das Duell an der Anfield Road. Die Aufstellungen beider Teams im Überblick.

Die UEFA Champions League am Dienstag live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X-Traumpass!

Aufstellung Liverpool

Aufstellung PSG

Leverkusen ohne Wirtz im Rückspiel gegen Bayern

Im Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern sind die Vorzeichen deutlicher. Die Münchener gewannen das Hinspiel mit 3:0 und gehen mit einem komfortablen Vorsprung ins Rückspiel. Zudem müssen Leverkusen ohne den verletzten Topstar Florian Wirtz auskommen.

Sky-Kommentator Martin Konrad blickt auf die Aufstellungen von Leverkusen und Bayern





So schätzt Lothar Matthäus die Chancen von Leverkusen ein

Aufstellung Leverkusen

Aufstelung Bayern

Bild: Imago