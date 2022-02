Speed-Coach Brunner nennt Abfahrt „sehr olympiawürdig“

Bevor am Donnerstag das erste Abfahrtstraining der Männer auf der Olympiastrecke in Yanqing stattfindet, haben die Trainer am Mittwoch die Gelegenheit bekommen, erstmals auf die Piste zu gehen. „Sie ist sehr olympiawürdig. Wenn das Wetter fair ist, gibt es sicher einen würdigen Olympiasieger“, sagte ÖSV-Speedtrainer Sepp Brunner. Gestartet wird auf der Strecke mit Namen Rock in 2.179 m Höhe, das Ziel ist nach 2.950 m Länge auf 1.285. Zum Problem könnte der Wind werden.

Die Qualität der Auflage sei sehr gut und die Präparierung mit Wasser mit jener in Beaver Creek vergleichbar, berichtete Brunner. „Die Piste ist in sensationellem Zustand. Die Strecke ist sehr technisch, es sind viele Elemente drinnen, Steilkurven, Sprünge, Kurven, wo man nicht hinsieht. Das wird eine Challenge, da erst einmal runterzufinden.“

Für die Athleten seien die drei Trainings daher sehr wichtig, um die Strecke bis zum Rennen am Sonntag im Griff zu haben. „Es wird wichtig werden, jede Kurve gut zu treffen, es sind wenig Gleitpassagen. Das Material wird ein großes Thema werden, wenn es so kalt bleibt.“ Bei einigen Sprüngen sei vom Tempo her noch schwer abzuschätzen, wie weit sie gehen werden.“

(APA) / Bild: GEPA