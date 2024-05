Speerwerferin Hudson wirft in Eisenstadt neuen Rekord

Speerwerferin Victoria Hudson hat beim Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt ihren drei Jahre davor aufgestellten österreichischen Rekord verbessert.

Die 27-Jährige warf am Mittwoch im dritten Versuch 66,06 m weit und lag damit über einen Meter über ihrer 2021 ebenfalls in Eisenstadt aufstellten Bestmarke (64,68). Die für die Olympischen Spiele in Paris qualifizierte Hudson hatte die Bewerbe in Graz und St. Pölten in den vergangenen Wochen wegen Rückenschmerzen ausgelassen.

(APA) / Bild: GEPA