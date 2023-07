Spektakulärer Zweitliga-Start: Absteiger patzen, Herausforderer obenauf, Fürth vorn

Die Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC legen auf der Mission Wiederaufstieg einen Fehlstart hin. Ihre Herausforderer setzen dagegen erste Ausrufezeichen.

Patzende Absteiger, aufmüpfige Herausforderer – und ordentlich angekommene Aufsteiger: Schon der Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga verspricht eine extrem spannende Saison. Liga-Neuling Schalke 04 musste sich im spektakulären Auftaktspiel gegen den Hamburger SV ebenso mit 3:5 (2:1) geschlagen geben wie Hertha BSC tags darauf. Auch ein Dardai-Quartett konnte das 0:1 (0:0) bei der ebenfalls ambitionierten Fortuna aus Düsseldorf nicht verhindern.

Trainer Pal Dardai hatte Sohn Marton in die Startformation beordert, später wurden dessen Brüder Palko (29.) und Bence (78.) noch eingewechselt. „Als Vater spüre ich nichts. Ich kenne dieses Gefühl, da mein Vater und Onkel zusammen in der 1. Liga gespielt haben, ich habe mit meinem Bruder gespielt. Das ist normal bei uns“, sagte Pal Dardai: „Irgendwie wollte es das Schicksal so.“

Daniel Ginczek (51.) verdarb den Dardais mit seinem goldenen Tor die historische Vierfach-Premiere. Fortuna unterstrich damit seine Rolle als gefährlicher Herausforderer im Aufstiegsrennen – ebenso wie der HSV. „Wer so viele Chancen herausspielt, hat es am Ende auch verdient zu gewinnen“, sagte HSV-Coach Tim Walter. „Es gibt über 90 Minuten keine zwei Meinungen, dass dieser Sieg absolut in Ordnung ist“, ergänzte Schalke-Trainer Thomas Reis.

Die Doppelpacker Robert Glatzel (17./90.+1) und Laszlo Benes (56., Foulelfmeter/60.) sowie Jean-Luc Dompe (90.+9) bescherten den in der Relegation gescheiterten Hanseaten einen Traumstart.

Die Treffer des 17 Jahre alten Toptalents Assan Ouedraogo (22.) sowie von Thomas Ouwejan (45.+1) und Simon Terodde (66.) waren zu wenig für Königsblau, das nach Gelb-Rot gegen Ibrahima Cisse (71.) in der Schlussphase in Unterzahl agierte.

St. Pauli überzeugt

Von den Aufstiegskandidaten überzeugte zudem der FC St. Pauli mit einem 2:1 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Elias Saad (51.) und Marcel Hartel (75., Foulelfmeter) erzielten die Treffer auf dem stimmungsvollen Betzenberg, Neuzugang Ragnar Ache (66.) gelang zwischenzeitlich der Ausgleich für die Pfälzer. Das Debüt von Max Kruse beim SC Paderborn ging nach früher Roter Karte für Visar Musliu (8., nach Videobeweis) mit einem 0:5 (0:3) bei der SpVgg Greuther Fürth in die Hose – das Kleeblatt ist Tabellenführer.

Die Aufsteiger aus der 3. Liga zeigten direkt zum Auftakt, dass sie eine Etage höher zumindest mithalten können. Die SV Elversberg holte beim 2:2 (2:1) in Hannover ebenso einen Punkt wie der SV Wehen Wiesbaden trotz 35-minütiger Unterzahl beim 1:1 (0:1) gegen den FC Magdeburg. Elversberg verspielte dabei sogar eine 2:0-Führung. Lediglich der VfL Osnabrück unterlag nach spätem Traumtor von Dzenis Burnic (87.) dem Karlsruher SC mit 2:3 (1:2).

Der 1. FC Nürnberg knüpfte an seine schwache Vorsaison an und verlor zum Start 0:2 (0:1) bei Hansa Rostock. Eintracht Braunschweig verlor gegen Holstein Kiel in Unterzahl durch einen Last-Minute-Treffer von Holmbert Fridjonsson (90.+3) mit 0:1 (0:0).

(SID) / Bild: Imago