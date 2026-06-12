Spiel gedreht! Südkorea bezwingt Tschechien

Südkorea ist mit einem verdienten Sieg in seine elfte WM-Endrunde in Serie gestartet.

Die Südkoreaner feierten am Donnerstag in der Gruppe A in Guadalajara einen 2:1 (0:0)-Sieg gegen Tschechien. Nach der tschechischen Führung durch einen Kopfballtreffer von Ladislav Krejci (59.) drehten Hwang In-Beom (67.) und Oh Hyeon-Gyu (80.) die Partie zugunsten der spielerisch klar besseren Asiaten, für die Lee Tae-Seok von Austria Wien bis zur 69. Minute im Einsatz war.

Die Südkoreaner dominierten das Spiel, in den Strafraum kamen sie gegen die sehr robusten und zunächst defensiv kompakten Tschechen in der ersten Halbzeit aber nur selten. Ein Kopfball von Lee Han-Beom (12.) und ein Schuss von Stürmerstar Son Heung-Min neben das Tor (39.) brachten noch die meiste Gefahr.

Südkorea siegt verdient – Tschechien schwach

Nach der Pause wurde Südkorea zwingender. Eine Doppelchance durch Lee Jae-Sung und Hwang In-Beom (49.) brachte aber ebenso wenig Erfolg wie die bis dahin größte Chance des Spiels durch Son (56.), alle drei scheiterten an Torhüter Kim Seung-Gyu. Die körperlich überlegenen Tschechen setzten auf Standardsituationen und münzten eine ihrer Stärken auch um. Nach einem weiten Einwurf von Vladimir Coufal wuchtete Krejci den Ball per Kopf zur Führung ins Tor und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf.

Südkoreaner blieben aber am Drücker und schafften rasch den Ausgleich. Hwang ließ mit einem tollen Haken einen Verteidiger aussteigen und hob den Ball ins Tor. Mit einer Hereingabe bereitete Hwang auch das Siegestor des eingewechselten Oh vor. Im Finish hielt Torhüter Kim Seung-Gyu die drei Punkte mit zwei starken Paraden gegen Adam Hlozek (82.) und Michal Sadilek (93.) fest.

(APA/Red.)

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