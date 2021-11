Spielabsage nach 31-stündiger Anreise: Harry Kane mit toller Geste an zwei Fans

Für zwei Tottenham-Fans aus den USA ist die Auswärtsreise der Spurs zum FC Burnley richtig unglücklich gelaufen. Stürmerstar Harry Kane überrascht die Fans aber prompt mit einer tollen Aktion.

Was war passiert? Das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Burnley und den Tottenham Hotspur musste am Sonntag wegen starken Schneefalls kurzfristig abgesagt werden. Ein Ehepaar reiste extra über 7.000 Kilometer an, um das Spiel zu sehen. Daraus wurde aber nichts.

Nachdem die Partie wegen zu starker Schneefälle eine Stunde vor Beginn abgesagt wurde, ging ein Tweet des Ehepaars viral, in dem sie sich kurz vor ihrer Ankunft in Burnley erschöpft, aber voller Vorfreude zeigten:

Dallas to London to Burnley (almost there) 31 hours – no sleep – fueled by coffee, cheese crackers and more coffee. Frigid temps and snow predicted for match day. The things we do when you love your club @SpursOfficial #coys #thfc #snowmatch pic.twitter.com/4784qLL4hy

„Von Dallas über London nach Burnley (und gleich da) 31 Stunden – kein Schlaf – voll mit Kaffee, Käsecracker und noch mehr Kaffee. Für den Spieltag sind eisige Temperaturen und Schnee vorhergesagt. Dinge, die man macht, wenn man seinen Verein liebt.“

Stürmerstar Harry Kane reagierte auf den Tweet und lud die beiden Fans höchstpersönlich zum nächsten Heimspiel ein.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN

— Harry Kane (@HKane) November 28, 2021