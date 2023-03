Spielen die Reds bald in Grün-weiß?

Die Spieler des FC Liverpool könnten in der kommenden Saison wohl in neuen Farben auflaufen. Ein angeblich neues Trikot der Reds wurde nämlich geleakt und lässt Erinnerungen an die „Jerseys“ von Celtic Glasgow aufleben.

Beim historischen 7:0-Sieg gegen den Erzrivalen Manchester United am vergangenen Spieltag bekamen die Fans des FC Liverpool einen ersten Eindruck davon, was passieren kann, wenn die Offensiv-Neuzugänge Darwin Nunez und Cody Gakpo so richtig in Fahrt kommen. Das Duo erzielte zusammen vier Treffer und ebnete den Weg zum denkwürdigen Sieg gegen United.

Liverpool mit weiß-grünem Trikot?

Die Fans verfielen im Anfield in Ekstase und hoffen derzeit, dass ihre Reds die Premier League-Saison noch auf einer internationalen Platzierung abschließen können. Am heutigen Montag (06.03.) machte ein geleaktes Trikot die Runde, welches die Reds im Falle der Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb dann womöglich tragen könnten.

Das Bild zeigt ein weißes Trikot mit großen grünen Streifen. Die Streifen fallen gleich ins Auge und werden jeweils noch von einem einem gezackten schwarzen Rand verstärkt. Dabei erinnert die Farbkombination sofort an die legendären „Jerseys“ von Celtic Glasgow. Die weiß-grünen Vereinsfarben des schottischen Traditionsklubs prägen seit jeher die Trikots von Celtic.

