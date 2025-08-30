Spielplan der ECL-Ligaphase fixiert: Alle Rapid-Termine im Überblick

Die UEFA hat am Samstagabend den Spielplan für die Ligaphase der UEFA Conference League veröffentlicht. Alle Spieltermine des SK Rapid im Überblick!

Zum Auftakt geht es für die Mannschaft von Peter Stöger auswärts zum polnischen Meister Lech Posen, das erste Heimspiel findet am 23. Oktober gegen ACF Fiorentina statt.

Spieltag 1:

Lech Posen – SK Rapid

Donnerstag, 2. Oktober 2025 / 18:45 Uhr

Spieltag 2:

SK Rapid – ACF Fiorentina

Donnerstag, 23. Oktober 2025 / 18:45 Uhr

Spieltag 3:

SK Rapid – Universitatea Craiova

Donnerstag, 6. November 2025 / 21:00 Uhr

Spieltag 4:

Raków Częstochowa – SK Rapid

Donnerstag, 27. November 2025 / 18:45 Uhr

Spieltag 5:

SK Rapid – Omonoia FC

Donnerstag, 11. Dezember 2025 / 21:00 Uhr

Spieltag 6:

Zrinjski Mostar – SK Rapid

Donnerstag, 18. Dezember 2025 / 21:00 Uhr

Artikelbild: GEPA