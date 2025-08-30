Spielplan der ECL-Ligaphase fixiert: Alle Rapid-Termine im Überblick
Die UEFA hat am Samstagabend den Spielplan für die Ligaphase der UEFA Conference League veröffentlicht. Alle Spieltermine des SK Rapid im Überblick!
Zum Auftakt geht es für die Mannschaft von Peter Stöger auswärts zum polnischen Meister Lech Posen, das erste Heimspiel findet am 23. Oktober gegen ACF Fiorentina statt.
Spieltag 1:
Lech Posen – SK Rapid
Donnerstag, 2. Oktober 2025 / 18:45 Uhr
Spieltag 2:
SK Rapid – ACF Fiorentina
Donnerstag, 23. Oktober 2025 / 18:45 Uhr
Spieltag 3:
SK Rapid – Universitatea Craiova
Donnerstag, 6. November 2025 / 21:00 Uhr
Spieltag 4:
Raków Częstochowa – SK Rapid
Donnerstag, 27. November 2025 / 18:45 Uhr
Spieltag 5:
SK Rapid – Omonoia FC
Donnerstag, 11. Dezember 2025 / 21:00 Uhr
Spieltag 6:
Zrinjski Mostar – SK Rapid
Donnerstag, 18. Dezember 2025 / 21:00 Uhr
++ Zum kompletten Spielplan ++
Artikelbild: GEPA