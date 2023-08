Spieltermine der 2. ÖFB Cup-Runde fixiert

Das mit Spannung erwartete Salzburg-Derby zwischen Austria Salzburg und Serienmeister FC Red Bull Salzburg findet am 26. September (20:45 Uhr) in der MGG Arena in Grödig statt. Zum Abschluss der 2. Runde trifft der SK Rapid im „Klaus-Roitinger-Stadion“ in Ried auf Regionalligist Union Raiffeisen Gurten.

Titelverteidiger Sturm Graz tritt am 27. September (19:00 Uhr) bei Leobendorf (Regionalliga Ost) an.