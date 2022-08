Spieltermine der 2. ÖFB Cup-Runde stehen fest

Nach dem Auftakt im UNIQA ÖFB Cup Mitte Juli stehen nun auch die genauen Spieltermine für die Paarungen der 2. Runde fest.

Ausgetragen werden die 16 Begegnungen von 30. August bis zum 1. September. Den Auftakt bildet das Spiel FC Flyeralarm Admira gegen Cashpoint SCR Altach am 30. August um 18 Uhr. Ebenfalls am 30. August empfängt Union Raiffeisen Gurten in der Rieder josko ARENA Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg (20:30 Uhr).

Tags darauf trifft unter anderem der SK Puntigamer Sturm Graz in der Merkur Arena auf den SV Austria Salzburg (18 Uhr) und der ASV Siegendorf spielt in der Naturarena Hohe Warte gegen den FK Austria Wien (20:30 Uhr).

Abgeschlossen wird die 2. Runde mit dem Duell USV Stein Reinisch Allerheiligen gegen den SK Rapid (1. September, 17:30 Uhr).