Spieltermine für ÖFB-Cup-Achtelfinale fixiert

Von 31. Oktober bis 2. November werden die Achtelfinal-Duelle der Saison 2023/24 im ÖFB Cup ausgetragen. Nach der Auslosung der acht Paarungen hat der ÖFB nun auch die genauen Spieltermine veröffentlicht.

Eröffnet wird das Achtelfinale am Dienstag, 31. Oktober (19 Uhr) mit dem Duell zwischen dem DSV Leoben und dem Wolfsberger AC. Am Mittwoch, 1. November finden fünf Partien statt. Unter anderem empfängt Austria Wien Bundesliga-Konkurrent Austria Klagenfurt (18:00 Uhr), Red Bull Salzburg gastiert in Hartberg (18:00 Uhr) oder SK Rapid bei Zweiligist SKU Amstetten (20:30 Uhr).

Am Donnerstag, 2. November stehen zwei weitere Spiele auf dem Programm. Das Grazer Derby zwischen dem GAK 1902 und Sturm Graz (20.30 Uhr) macht den Abschluss des Achtelfinales.

Die Achtelfinal-Spiele im Überblick:

DSV Leoben vs. Wolfsberger AC

Dienstag, 31.10.2023, 19.00 Uhr, Stadion Leoben

SKN St. Pölten vs. Austria Lustenau

Mittwoch, 1.11.2023, 17.00 Uhr, NV Arena

Austria Wien vs. Austria Klagenfurt

Mittwoch, 1.11.2023, 18.00 Uhr, Generali-Arena

KSV 1919 vs. LASK

Mittwoch, 1.11.2023, 18.00 Uhr, Stadion Kapfenberg

TSV Hartberg vs. Red Bull Salzburg

Mittwoch, 1.11.2023, 18.00 Uhr, Profertil Arena Hartberg

SKU Amstetten vs. SK Rapid

Mittwoch, 1.11.2023, 20.30 Uhr, Ertl Glas-Stadion



SCR Altach vs. Blau-Weiß Linz

Donnerstag, 2.11.2023, 18.00 Uhr, CASHPOINT Arena

GAK 1902 vs. Sturm Graz

Donnerstag, 2.11.2023, 20.30 Uhr, Merkur Arena

Bild: GEPA