Spielunterbrechung in Lissabon nach Beleidigung gegen Vinicius

Das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid ist nach einem Zwischenfall um Real-Starspieler Vinicius Júnior für etwa zehn Minuten unterbrochen worden.

Der Brasilianer jubelte nach seinem Traumtor zur 1:0-Führung in der 50. Minute provokant mit einem Tänzchen an der Eckfahne, sah dafür auch die Gelbe Karte – wenige Augenblicke später wurde er dann offenbar von Gegenspieler Gianluca Prestianni beleidigt.

Der Argentinier hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, ein Benfica-Betreuer sah die Rote Karte, Vinicius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, Vinicius im Estádio da Luz von da an bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Beleidigungen gegen Vincius: „Szenen, die niemand sehen möchte“

