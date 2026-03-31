Ein Soldat, der das Training von Bosnien und Herzegowina vor dem heutigen WM-Playoff gegen Italien gefilmt haben soll, sorgt aktuell für Aufregung.

Der vierfache Weltmeister Italien und Bosnien kämpfen heute Abend im Stadion Bilino Polje in Zenica um ein Ticket für die Fußball-WM im Sommer. Beide Teams hatten sich in der vergangenen Woche in den Playoff-Halbfinal-Duellen gegen Nordirland bzw. Wales durchgesetzt.

Obwohl es zwischen den beiden Nationen keine historische Rivalität gibt, sorgen nun Spionagevorwürfe vor dem Duell für Aufsehen. Laut Berichten des bosnischen Mediums Sportssport.BA soll ein Soldat das Training der bosnischen Nationalmannschaft gefilmt haben, während die Spieler vom Trainerteam taktische Anweisungen erhielten.

Zudem wird behauptet, dass es sich bei dem EUFOR-Soldaten um einen Italiener handelt, was weitere Fragen darüber aufwirft, warum er die Einheit filmte.

Beschwerde eingereicht

Der bosnische Fußballverband hat mittlerweile Beschwerde eingereicht. Demnach soll der Soldat rund 15 Minuten lang gefilmt haben, bevor Sicherheitskräfte ihn bemerkten und aufforderten, die Aufnahmen zu beenden.

Italien hat die letzten zwei Weltmeisterschaften (2022 und 2018) verpasst. Der vierfache Weltmeister geht dennoch als leichter Favorit in das heutige Duell.

(Red.) / Bild: Imago