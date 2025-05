Spitz mit bestem Tour-Ergebnis in Korea

Golferin Emma Spitz hat am Sonntag bei den Korea Open mit Rang vier ihr bisher bestes Ergebnis auf der European Ladies Tour erreicht. Die österreichische Proette machte bei dem mit 1,5 Mio. Dollar dotierten Turnier nach einer 72 und 73 mit einer 69er-Runde noch Boden wett. Mit 214 Schlägen fehlten ihr deren zwei auf das Podest. Es gewann die Südkoreanerin Kim Hyo-Joo mit 209 Versuchen vor der Schweizerin Chiara Tamburlini mit 211 sowie der Südkoreanerin Park Seo-jin mit 212.

„Ich bin sehr zufrieden. Ich habe ein paar sehr gute Birdies gemacht, ein paar gute Saves“, zog Spitz Bilanz. Das Training der vergangenen drei Wochen habe sich ausgezahlt. Noch am Sonntag ging es für die 25-Jährige weiter zum am Donnerstag beginnenden Turnier in Eemnes in den Niederlanden, die Woche darauf wird Spitz in Evian-les-Bains in Frankreich abschlagen. „Da muss man irgendwie durch. Das gehört dazu zum glamourösen Leben auf der Tour“, meinte Spitz schmunzelnd über das dichte Programm.

(APA) / Bild: Imago