Spitzenreiter Wels feiert neunten Sieg in Folge

Tabellenführer Flyers Wels hat am Samstag das Spitzenspiel der Basketball-Superliga (BSL) der Männer bei den Klosterneuburg Dukes 81:73 gewonnen.

Nachdem die Oberösterreicher in Runde eins verloren hatten, landeten sie hiermit ihren neunten Sieg in Folge. Weiter zwei Punkte zurück liegen die Oberwart Gunners nach einem 98:78 daheim gegen BC Vienna. Im „Keller-Derby“ feierte St. Pölten mit einem 81:74 in Fürstenfeld seinen ersten Sieg, gab den letzten Platz an die Steirer ab.

Die nun viertplatzierten Dukes wehrten sich gegen die Welser mit Kräften, lagen kurz vor Ende des dritten Viertels in Front. Die Gäste trafen aber im Finish die wichtigen Würfe und siegten so noch recht sicher. „Wir haben heute trotz einer sehr schlechten Offensivleistung in der ersten Halbzeit immer wieder ins Spiel zurückgefunden und dann durch unsere Defense und Reboundarbeit das Spiel verdient gewonnen“, erklärte Wels-Coach Sebastian Waser.

Gmunden könnte am Sonntag mit einem Heimsieg über BBC Nord Dragonz an Oberwart vorbei wieder auf Rang zwei vorstoßen, zudem empfängt UBSC Graz die Traiskirchen Lions.

(APA)/Bild: GEPA