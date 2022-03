Splitter vor Schottland-Länderspiel – 5.000 Tickets verkauft

Splitter vor dem Länderspiel des österreichischen Fußball-Nationalteams am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Schottland:

Für die Begegnung im Wiener Ernst-Happel-Stadion waren bis Montagnachmittag knapp 5.000 Karten verkauft. Rund 1.500 davon sind laut ÖFB-Angaben an schottische Fans gegangen. Ursprünglich hatte der schottische Verband sogar mehr als 2.000 Karten angefragt. Es droht ein Minusrekord. Der bisher geringste Besuch für ein ÖFB-Länderspiel ohne Kapazitätsbeschränkungen in Wien war 6.200 im November 1987 in der EM-Quali gegen Rumänien (0:0).

* * *

Das Spiel steht im Zeichen einer großen Hilfsaktion für die Ukraine. 50 Prozent des Erlöses jedes verkauften Tickets gehen an in der Ukraine tätige Hilfsorganisationen. Dazu haben auch die ÖFB-Nationalspieler beschlossen, die Aktion mit einer Summe von insgesamt 125.000 Euro zu unterstützen. Auch der ÖFB-Partner UNIQA spendet laut Verbandsangaben einen „namhaften Betrag“.

* * *

Franco Foda stehen für sein Abschiedsspiel als ÖFB-Teamchef nur noch 17 Feldspieler zur Verfügung. Salzburg-Mittelfeldmann Nicolas Seiwald verstärkt nach Absprache mit seinem Club und Nachwuchs-Teamchef Werner Gregoritsch am Dienstag in Ried Österreichs U21 im EM-Quali-Duell mit Norwegen. „Für mich ist das selbstverständlich“, sagte Foda über die Abstellung. „Er hat ein wichtiges Spiel, da geht es um eine Qualifikation.“ Beim Aus im WM-Play-off in Wales (1:2) war Seiwald am Donnerstag noch in der Startformation des A-Teams gestanden.

(APA) / Bild: GEPA