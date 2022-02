Sponsoren-Deal: Teamname von Aston Martin ändert sich

Aston Martin hat kurz vor Beginn der neuen Formel-1-Saison einen neuen Hauptsponsor gefunden. Damit wird sich auch der Name des Vettel-Teams ändern.

Mit Aramco hat das britische Formel-1-Team Aston Martin einen zweiten Titelsponsor gefunden. Das machte das Team von Sebastian Vettel am Donnerstag bekannt und änderte in diesem Zusammenhang auf den Social-Media-Plattformen gleich den Namen in „Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team“. Zuvor war nur die Tech-Firma Cognizant Teil des Teamnamens.

„Aston Martin und Aramco haben heute eine langfristige strategische Partnerschaft bekanntgegeben“, heißt es auf Twitter. Sie soll die „Entwicklung effizienter Verbennungsmotoren, nachhaltiger Kraftstoffe, fortschrittlicher Schmierstoffe und den Einsatz nicht-metallischer Werkstoffe in Fahrzeugen vorantreiben“.

NEWS: @AstonMartinF1 and @aramco have today announced a long-term strategic partnership which will drive the development of efficient internal combustion engines, sustainable fuels, advanced lubricants and the deployment of non-metallic materials in vehicles. Read more. ⬇️

