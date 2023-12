Sportjahr 2024 mit Fußball-EM und Olympia in Paris als Highlights

Das Sportjahr 2024 bietet mit der Fußball-EM in Deutschland sowie den Olympischen Spielen in Paris einen heißen Sommer voller Leckerbissen. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt des ÖFB-Nationalteams bei der EURO 2024 von 14. Juni bis 14. Juli, knapp zwei Wochen später kämpfen die rot-weiß-roten Sommersportlerinnen und Sportler um olympische Medaillen in Frankreich (26. Juli bis 11. August). Auch davor und danach wird es im Schaltjahr zahlreiche Highlights geben.

Der erste Höhepunkt steht traditionell am Neujahrstag mit dem zweiten Bewerb der 72. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Es folgen wie gewohnt die beiden österreichischen Weltcup-Springen in Innsbruck (3.1.) und in Bischofshofen (6.1.). Kurz darauf beginnt am 10. Jänner die Handball-EM in Deutschland. Die ÖHB-Männer treffen in der Gruppe B in Mannheim auf Rumänien (12.1.), den WM-Neunten Kroatien (14.1.) und Vize-Europameister Spanien (16.1.). Die Handballerinnen sind indes bei der Heim-EM zum Jahresende (28.11. bis 15.12.) gefordert, die Europameisterschaft wird gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz ausgetragen.

Im Wintersport dürfen sich die heimischen Fans auf die Skiflug-WM am Kulm freuen. Im steirischen Bad Mitterndorf gehen die ÖSV-Adler um Überflieger Stefan Kraft von 26. bis 28. Jänner auf Weiten- und Medaillenjagd. Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden von 7. bis 18. Februar in Nove Mesto in Tschechien statt. Bei den Alpinskirennläufern liegt der Fokus hingegen voll auf dem Weltcup, dessen Gesamtsieger spätestens beim Finale von 16. bis 24. März in Saalbach-Hinterglemm gekürt werden.

Fußball-Highlights ab Februar

Im Fußball überwintert einzig Sturm Graz im Europacup. Im Play-off zur K.o.-Runde der Conference League wird es am 15. und 22. Februar ernst. Der Gewinner der Champions League wird am 1. Juni im Londoner Wembley Stadium ermittelt, in der Europa League wird das Finale am 22. Mai in Dublin ausgetragen, in der Conference League am 29. Mai in Athen.

Für Österreichs Fußball-Nationalteam um Teamchef Ralf Rangnick wird es nach Testpartien gegen die Türkei (März), gegen Serbien und in der Schweiz (jeweils Juni) bei der EURO erstmals am 17. Juni ernst. Das erste EM-Match steigt in Düsseldorf gegen Frankreich, dann stehen zwei Gruppenspiele in Berlin auf dem Programm. Vier Tage später gegen einen Ende März noch zu ermittelnden Play-off-Sieger (Polen, Wales, Estland, Finnland) und am 25. Juni gegen die Niederlande. Die Top zwei sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Olympia zum dritten-Mal in Paris

Zwölf Tage nach dem EM-Finale am 14. Juli in Berlin werden in Paris die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Die französische Hauptstadt wird die Sportveranstaltung zum dritten Mal nach 1900 und 1924 ausrichten. Es warten 329 Medaillen-Entscheidungen in 32 Sportarten für die 10.500 Athleten und Athletinnen aus 207 Nationen. Die Paralympics werden wenig später von 28. August bis 8. September in Paris stattfinden.

Noch vor Olympia kämpfen die Leichtathleten um Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger bei den Europameisterschaften in Rom von 7. bis 12. Juni um Edelmetall. Die Schwimmer um Kurzbahn-Europameister Bernhard Reitshammer und Ex-Kurzbahn-Weltmeister Felix Auböck sind bereits von 2. bis 18. Februar bei der WM in Doha/Katar gefordert. Die Motorsport-Fans kommen im Sommer wieder voll auf ihre Kosten, wenn am 30. Juni die Formel 1 und am 18. August die MotoGP auf dem Red Bull Ring in Spielberg gastieren. Bei der U20-WM von 31. August bis 22. September in Kolumbien wird erstmals ein österreichisches Frauen-Nationalteam bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein.

Im Tennis sind das erste Highlight für Dominic Thiem und Sebastian Ofner die Australian Open von 14. bis 28. Jänner in Melbourne. Die ATP-Tour gastiert im Sommer in Kitzbühel (20. bis 27. Juli), in der Wiener Stadthalle wird bei den Erste Bank Open von 21. bis 27. Oktober gespielt. Bei den Frauen fliegen die Filzbälle von 29. Jänner bis 4. Februar in Linz bei den Upper Austria Ladies.

Ebenfalls in der oberösterreichischen Landeshauptstadt hofft unter anderem Doppel-Europameisterin Sofia Polcanova bei der Tischtennis-Heim-EM von 15. bis 20. Oktober wieder auf Medaillen. Beim 37. America’s Cup, dem wichtigsten und ältesten Segel-Wettbewerb der Welt, verteidigt das Emirates Team New Zealand ab 12. Oktober vor Barcelona seinen Titel.

(APA)/Bild: GEPA