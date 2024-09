Sportler des Jahres: Top drei stehen fest

Am 3. Oktober werden Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 im Rahmen der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle geehrt. Nun stehen die Top drei in den jeweiligen Kategorien fest. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wird es in der Hauptkategorie neue „NIKI“-Gewinner geben.

Gewählt haben die Mitglieder von Sports Media Austria, der Vereinigung der Österreichischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.



Die Bestplatzierten in den von Sports Media Austria gewählten Kategorien (in alphabetischer Reihenfolge):

Sportlerin des Jahres

Victoria Hudson, Leichtathletik

Cornelia Hütter, Ski Alpin

Jessica Pilz, Klettern

Sportler des Jahres

Valentin Bontus, Kitesurfen

Manuel Feller, Ski Alpin

Stefan Kraft, Skispringen

Team des Jahres

SK Sturm Graz, Fußball

ÖFB-Nationalmannschaft Herren, Fußball

Lara Vadlau / Lukas Mähr, Segeln

Sportlerin des Jahres mit Behinderung

Veronika Aigner, Ski Alpin

Natalija Eder, Leichtathletik

Melissa Köck, Ski Alpin

Sportler des Jahres mit Behinderung

3×3 Rollstuhl-Basketball-Team

Johannes Aigner, Ski Alpin

Thomas Frühwirth, Para-Cycling

Special Olympics Sportlerin des Jahres

Veronika Kaube, Eisschnelllauf

Dana Schatz, Eiskunstlauf

Elena Winkler, Ski Alpin

Special Olympics Sportler des Jahres

Simon Berchtold, Ski Alpin

Michael Haas, Stocksport

Wolfgang Knoll, Ski Alpin

Sowohl bei den Damen mit Speerwerferin Victoria Hudson, Skifahrerin Cornelia Hütter und Kletterin Jessica Pilz und den Herren mit Valentin Bontus (Kitesurfen), Manuel Feller (Ski Alpin) und Stefan Kraft (Skispringen) stehen je drei Athlet:innen auf den vordersten Rängen, die bislang noch keinen NIKI in der Kategorie Sportlerin oder Sportler des Jahres entgegen nehmen durften. Stefan Kraft hat jedoch schon solche eine Trophäe in der Vitrine – er wurde 2015 Aufsteiger des Jahres.

Victoria Hudson wäre nach Liese Prokop (1969), Ilona Gusenbauer (1971), Theresia Kiesl (1996), Stephanie Graf (2000 und 2001) und Ivona Dadic (2020) die sechste Leichtathletin, die mit einem NIKI ausgezeichnet würde. Jessica Pilz wäre die erste Kletterin überhaupt als Sportlerin des Jahres. Bei Cornelia Hütter und ihrem Ski Alpin-Sport gestaltet sich die Statistik etwas anders. Bisher kam die Siegerin 36 Mal aus diesem Lager. Der letzte Titel liegt jedoch schon acht Jahre zurück (Eva-Maria Brem 2016).

Bei den Herren wäre der Gewinn von Valentin Bontus eine Premiere für seine Sportart. Manuel Feller hingegen wäre der 32. aus dem Ski Alpin-Lager, dem die Trophäe überreicht werden würde. Nicht ganz so hoch fällt die Zahl bei Stefan Krafts Sportart aus: Das Lager der Skispringer stellte bislang zehn Mal den Sportler des Jahres.

In der Kategorie „Team des Jahres“ stehen mit Sturm Graz, dem ÖFB-Herren-Nationalteam und dem Segel-Duo Lara Vadlau/Lukas Mähr Teams unter den besten drei, deren „Vorgänger:innen“ bereits den Titel gewonnen haben. Lara Vadlau wurde 2014 gemeinsam mit Jolanta Ogar ausgezeichnet, die legendäre Mannschaft von Sturm Graz sicherte sich 1998 die meisten Stimmen. Das ÖFB-Team gewann bereits fünf Mal den NIKI und ist auch Titelverteidiger.

Artikelbild: GEPA