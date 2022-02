Sportlich ins Neue Jahr – Dieses Equipment sollte Ihnen nicht fehlen

Ob als klassischer Neujahrsvorsatz oder spontane Motivation: Mehr Sport in den Alltag zu integrieren wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf Sie aus. Zum einen Steigern Sie Ihre Gesundheit, denn die Bewegung regt das Herz-Kreislauf-System an. Sie trainieren das Lungenvolumen, können überschüssige Pfunde verbrennen und die Muskeln stärken. Zum anderen wirkt sich Bewegung an der frischen Luft positiv auf die Psyche aus. Sie sind ausgeglichener und können Stress besser bewältigen.

Doch damit das Vorhaben der gesteigerten Bewegung im freien erfolgreich beginnen kann, bedarf es eines bestimmten Equipments.

Kleidung und Schuhe

Ob Sie Ihre Fitness beim Joggen, Radfahren oder gemütlichen Spazierengehen steigern möchten – die richtige Kleidung sowie das passende Schuhwerk dürfen unter keinen Umständen fehlen. Je stärker die Belastung beim Sporttreiben ist, desto besser sollten die Schuhe sein. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf eine ausreichend hohe Federung. Die Sohle sollte Stöße gut von den Gelenken in den Boden ablenken, um Ihr Becken, die Knie sowie die Fußgelenke vor Schäden zu bewahren. Achten Sie zudem darauf, dass der Fuß ausreichend Stabilisierung erfährt. Somit vermeiden Sie das gefährliche umknicken auf unebenen Strecken.

Um sich vor Wind und Wetter zu schützen, sollten Sie diverse Kleidungsstücke nutzen. Unter der Sportjacke können Sie ein Langarmshirt tragen. Darunter dient ein saugstarkes Unterhemd, für Frauen in Kombination mit einem Sport-BH, zum ausreichenden Abtransport von Schweiß.

Eine robuste Uhr

Der Spaß am Trainieren kann gesteigert werden, wenn Sie Ihre Erfolge sichtbar sowie messbar machen. Wenn Sie zu Beginn eine Stunde für eine kleine Joggingrunde benötigen, kann sich die benötigte Zeit bereits in wenigen Monaten halbiert haben. Um dies zu messen, sollen Sie auf eine hochwertige Sportuhr zurückgreifen. Hublot Sport Uhren zeichnen sich durch ihren luxuriösen Stil, die robuste Bauweise sowie eine präzise Funktionalität aus. Somit messen Sie jede Rundenzeit haargenau. Selbst bei schweißtreibenden sportlichen Aktivitäten, die mit intensiver Beanspruchung der Uhr einhergehen, kann diese der Belastung standhalten.

Eine praktische Trinkflasche

Wer Sport treibt, muss ausreichend trinken. Nicht nur in den warmen oder gar heißen Sommermonaten ist das regelmäßige Trinken während der Sporteinheit essenziell. Auch in den kühlen Wintermonaten schwitzen Sie sehr viel Flüssigkeit aus. Der Körper muss daher stetig mit neuer Flüssigkeit versorgt werden, um nicht zu dehydrieren oder an einem Mangel an Mineralstoffen zu leiden. Eine praktische Trinkflasche, die passend zu der Sportart gut transportiert werden kann, sollte bei Ihrer Grundausrüstung daher nicht fehlen.

Treiben Sie Zuhause Sport

Ist Ihnen das Wetter zu unbeständig oder fühlen Sie sich in den eigenen vier Wänden beim Sporttreiben wohler? Dann sollten Sie sich mit dem passenden Equipment für Sport von Zuhause aus entscheiden. Sie brauchen keine komplizierte oder teure Ausrüstung. Nur ein paar Zubehörteile, die Ihnen helfen, die gewünschten Übungen durchzuführen.

Eine Yogamatte darf in Ihrem Zuhause nicht fehlen, wenn Sie trainieren möchten. Sie dient sowohl für Yoga als auch für andere Aerobic-Übungen. Durch die angenehme Struktur der Matten wird aus einem harten Boden, ein weicher Untergrund für jede Übung.

Wenn Sie keine Lust mehr haben, Wasserflaschen zu heben, können Sie einen Satz Gewichte kaufen. Je nach Ihrem Trainingsstand können Sie Gewichte von 0,5 kg bis 5-10 kg wählen. Entscheiden Sie sich für verstellbare Hanteln, können Sie die Intensität Ihrer Übungen schrittweise steigern.

Bild: GEPA