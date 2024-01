Sportvorstand weg! So will sich Schalke nach Knäbel-Aus neu aufstellen

Knäbel werde allerdings „bis zum 30. Juni als Berater“ weiter für den Verein tätig sein. Nach Sky Informationen war es absehbar, dass Schalke 04 den Weg mit dem Sportvorstand im letzten halben Vertragsjahr nicht mehr weitergehen kann.

Nun werden allerdings die Kritiker laut, betonte Sky Reporter und Schalke-Insider Dirk große Schlarmann: „Die sagen: Ein Sport-Klub ohne Sportvorstand: Funktioniert das überhaupt? Der neue CEO Matthias Tillmann kommt ja überhaupt nicht aus dem Sportbereich. Und es fehlt halt die entsprechende Expertise.“ Nach Sky Informationen wird sich Schalke im Sportbereich anders aufstellen – allerdings nicht auf der Vorstandsebene.

Kommt Wilmots?

Die Königsblauen suchen jemanden, der neben Sportdirektor Andre Hechelmann Platz nehmen und als eine Art Technischer Direktor fungieren wird. In dieser Hinsicht fällt immer wieder der Name Marc Wilmots. Mit dem „Eurofighter“ haben sich die Verantwortlichen nach Sky Informationen bereits vor Weihnachten zusammengesetzt. In welcher Art und ab wann er den Klub unterstützen soll, ist aber noch nicht bekannt.

(skysport.de) / Bild: Imago