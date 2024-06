„Sprechen mit vielen Leuten“: Alpine gibt sich bei Fahrersuche bedeckt

Beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine lässt man sich bezüglich der Fahrer-Situation ab der kommenden Saison nicht in die Karten blicken. „Wir haben mit vielen gesprochen und sprechen mit vielen Leuten“, sagte Teamchef Bruno Famin am Freitag am Rande des Großen Preises von Kanada, verfolge das gesamte Rennwochenende mit dem Sky X-Traumpass, Sky. Zum Kreis der Anwärter auf ein Cockpit zählen neben Mick Schumacher und Nachwuchspilot Jack Doohan auch Fahrer, die aktuell bei anderen Teams unter Vertrag stehen.

„Es ist aber noch nichts finalisiert“, sagte Famin. Das kriselnde Team sucht zumindest einen Nachfolger für den Franzosen Esteban Ocon, dessen Vertrag am Jahresende nicht mehr verlängert wird. Offen ist auch, ob dessen Landsmann Pierre Gasly 2025 noch für Alpine fährt. Auch sein Vertrag endet nach der Saison. Das könnte die Chance für den Deutschen Schumacher sein, der für Alpine in diesem Jahr in der Langstrecken-WM unter anderem beim 24-Stunden-Klassiker in Le Mans antritt.

„Er ist ein junger, aber auch ein erfahrener Fahrer mit seinen beiden Saisons“, sagte Famin über den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, der 2021 und 2022 für das US-Team Haas fuhr. Danach bekam er aber kein neues Cockpit mehr und ist derzeit auch als Ersatzfahrer bei Mercedes aktiv. „Er steht auf der Liste, aber die Liste ist lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Namen da draufstehen.“

(APA)/Bild: Imago