Sprinter Merlier gewinnt auch achte Tour-Etappe

Der belgische Radprofi Tim Merlier hat auch die achte Etappe der 113. Tour de France gewonnen.

Der 33-Jährige vom Team Soudal Quick-Step setzte sich am Samstag nach 180,4 km in Bergerac im Massensprint vor Biniam Girmay (NSN Cycling) und Olav Kooij (Decathlon – CMA CGM) durch. Am Freitag hatte Merlier bereits die siebte Etappe für sich entschieden.

Der starke Ausreißer Liam Slock wurde erst kurz vor dem Ziel vom Peloton eingeholt. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Slowene Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), der erneut mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Auf der neunten Etappe, die am Sonntag über 185,5 km von Malemort nach Ussel führt, stehen mehrere Bergwertungen der 2. bis 4. Kategorie an, es dürfte ein Tag für Fluchtgruppe werden.