Trauer in Südafrika: WM-Teilnehmer mit 25 Jahren verstorben

Der südafrikanische Fußball trauert um Jayden Adams. Der Mittelfeldspieler von Mamelodi Sundowns FC ist im Alter von 25 Jahren gestorben – nur wenige Tage nach dem Ausscheiden der südafrikanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM.

Die südafrikanische Spielergewerkschaft SAFPU sowie sein Berater und ein langjähriger Mentor bestätigten die Berichte am Samstag.

Adams wechselte 2025 zu den Mamelodi Sundowns und feierte mit dem Klub den Gewinn der Meisterschaft sowie in diesem Jahr den Triumph in der afrikanischen Champions League. Seit Januar 2024 gehörte er zum Kader der südafrikanischen Nationalmannschaft.

Für die „Bafana Bafana“ bestritt er insgesamt neun Länderspiele, darunter drei Einsätze in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Beim 0:1 im Achtelfinale gegen Kanada kam er nicht zum Einsatz und verfolgte die gesamte Partie von der Ersatzbank.

„Zutiefst erschüttert“

Das südafrikanische Portal „Soccerladuma“ zitiert Brendine Johnson, ein Mentor von Adams, wie folgt: „Im Moment ist alles noch sehr frisch. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden und kann keine Auskunft geben. Sein Tod hat uns alle zutiefst erschüttert. Er war gerade erst von der Weltmeisterschaft zurück und dann diese Nachricht. Ich hatte am Donnerstag noch ein kurzes Gespräch mit ihm. Er war sehr zuversichtlich, was seine Rückkehr anging, und freute sich darauf, nach der Weltmeisterschaft als CAF-Champion wieder voll durchstarten zu können. Er wusste, was vor ihm lag, und war bestens vorbereitet. Er hat seine Zeit nicht verschwendet, sondern war bei seiner Familie zu Hause.“