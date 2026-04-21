Sprung an die Spitze? Man City will im Titelrennen vorlegen

Manchester City greift am Mittwoch nach der Tabellenspitze der englischen Premier League. Die „Citizens“ würden Arsenal mit einem Auswärtssieg gegen Burnley (ab 20:50 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X live!) von Rang eins stoßen – zumindest für vier Tage.

Dann könnten die „Gunners“ im Heimspiel gegen Newcastle wieder am Titelrivalen vorbeiziehen. Seit dem Heim-2:1 von City am Sonntag über Arsenal liegen beide Clubs nach Verlustpunkten gerechnet gleichauf, die Londoner haben die um einen Treffer bessere Tordifferenz.

City in starker Form – Arsenal mit schwierigen Wochen

Noch vor wenigen Wochen durfte sich Arsenal Hoffnungen auf ein historisches Quadrupel machen. Dann aber wurde das Liga-Cup-Finale gegen Man City und das FA-Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist Southampton verloren, der lange Zeit komfortable Vorsprung in der Meisterschaft ist dahin. Im Gegensatz dazu holte die Truppe von Pep Guardiola aus den jüngsten zehn Ligapartien sieben Siege und drei Unentschieden. „Aber wir dürfen jetzt nicht den Fokus verlieren“, warnte der spanische Coach.

Für Guardiola und sein Team spricht ein Blick in die jüngere Vergangenheit. 2023 und 2024 zog City im Finish an den „Gunners“ vorbei und wurde Meister.

(APA) / Bild: Imago