Spuckattacke an Posch bei Hoffenheim-Sieg

Die Schlussphase der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim (1:2) sorgte für große Aufregung. Im Mittelpunkt der 78. Minute stand unfreiwillig ÖFB-Verteidiger Stefan Posch, der Opfer einer Spuckattacke wurde.

Der Defensivspieler wurde in der 78. Minute durch Marcus Thuram aus kürzester Distanz angespuckt. Das zeigten die Fernsehbilder eindeutig und ließen dem Schiedsrichter nach VAR-Intervention keine andere Wahl, als den Franzosen mit einer Roten Karte vom Platz zu stellen.

In Unterzahl schlitterte Gladbach, das zur ersten Halbzeit noch führte, schlussendlich noch in eine Niederlage, da Ryan Sessegnon in der 86. Minute den Treffer zum Sieg der TSG erzielte.

