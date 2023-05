via

Im Kampf um den Aufstieg gab es für St. Pauli und Fortuna Düsseldorf, wo Christoph Klarer in der Abwehr durchspielte, im direkten Duell nach einer Nullnummer nur je einen Punkt, der zu wenig sein dürfte.

Die beiden Teams sind drei Zähler hinter dem HSV Vierter und Fünfter, die Hamburger treten zudem noch am Sonntag in Regensburg an. Danach stehen nur noch zwei Runden auf dem Programm.

