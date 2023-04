St. Pauli feiert neunten Sieg in Folge – Schaub trifft bei Hannover-Erfolg

Seriensieger FC St. Pauli nimmt in der 2. Fußball-Bundesliga die Aufstiegszone mit dem Lokalrivalen Hamburger SV ins Visier. Durch den neunten Sieg im neunten Spiel unter seinem Trainer Fabian Hürzeler mit 1:0 (1:0) gegen Abstiegskandidat Jahn Regensburg rückte die beste Rückrundenmannschaft des Unterhauses an Fortuna Düsseldorf vorbei auf Rang vier vor.

Bei nur noch sechs Punkten Rückstand auf den Tabellendritten HSV hat der auf eigenem Platz weiter unbesiegte Kiez-Klub nach einem Eigentor von Prince Owusu (23.) den Relegationsrang mittlerweile in Sichtweite. Regensburg hingegen musste im Kampf um den Klassenerhalt vor 29.235 Fans nach zuletzt zwei Siegen wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Schaub trifft: Hannover beendet Negativserie

Tabellenschlusslicht SV Sandhausen kann keine neue Hoffnung im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga schöpfen. Trotz einer schnellen 1:0-Führung unterlag der SVS bei Hannover 96 mit 1:3 (1:1) und setzte seine Negativserie fort. In acht Spielen ohne Sieg sprangen nur zwei Punkten heraus.

Christian Kinsombi (14.) traf zum Führungstor für die Gäste. Maximilian Beier (45.+2) glich vor 22.400 Fans kurz vor dem Pausenpfiff aus. Derrick Köhn (61.) und Louis Schaub (88.) erzielten die Tore für den Sieg der Gastgeber.

Hannover beendete eine Negativserie von neun Spielen ohne Sieg, in der Rückrunde war die Mannschaft von der Leine bislang noch überhaupt nicht in Tritt gekommen. Sandhausen musste in dieser Saison die zweite Niederlage gegen Hannover hinnehmen, die Niedersachsen hatten auch am Hardtwald mit 3:2 im ersten Saisonvergleich die Oberhand behalten.

Braunschweig verpasst zweiten Sieg in Folge

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge verpasst. Der deutsche Meister von 1967 musste sich beim Karlsruher SC mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben, nachdem es zuletzt im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 einen 1:0-Erfolg gegeben hatte. Braunschweigs Abstand zu Relegationsplatz 16 und dem ersten Abstiegsrang beträgt nur ein Zähler.

Lion Lauberbach (4.) erzielte das frühe Führungstor für die Eintracht, Leon Jensen (69.) glich vor 19.203 Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Außerdem verloren die Gäste Torwart Jasmin Fejzic durch eine Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. Der KSC konnte die zweite Niederlage in Folge abwenden und ist im Tabellenmittelfeld platziert.

