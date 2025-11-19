St. Pölten-Frauen erkämpfen sich ersten CL-Punkt

SKN St. Pölten hat in der Frauen-Fußball-Champions-League im vierten Ligaphasenspiel erstmals gepunktet. Österreichs Meister erreichte am Mittwoch in Oslo gegen Valerenga IF ein 2:2, nachdem es zuvor drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von gesamt 0:15 gesetzt hatte.

Tore von Kess Elmore (45.) und Jennifer Klein (56./Hand-Elfmeter) bescherten den Niederösterreicherinnen den Prestigeerfolg. Nächster Gegner ist am 9. Dezember in St. Pölten Juventus Turin.

Valerenga ging in der elften Minute durch einen Volley von Karina Saevik in Führung. Acht Minuten später legte Olaug Tvedten mit einem Weitschuss nach, bei dem St. Pöltens Torfrau Carina Schlüter keine allzu glückliche Figur machte.

Elmore und Klein drehten die Partie

Alles schien auf einen souveränen Erfolg für die Norwegerinnen hinauszulaufen, doch dann schlug der SKN kurz vor der Pause mit der ersten wirklich gelungenen Offensivaktion zu. Valerenga-Keeperin Tove Enblom konnte eine Direktabnahme von Carina Brunold nur kurz abwehren, Elmore staubte ab (45.).

Die Gäste nahmen den Schwung in die zweite Hälfte mit. Ein Schuss von Leila Peneau landete am Arm von Valerengas Michaela Kovacs, die polnische Schiedsrichterin Michalina Diakow entschied nach Studium der Videobilder auf Elfmeter und Kapitänin Klein verwandelte sicher (56.). In der Folge verteidigte St. Pölten clever, hatte aber auch das nötige Glück: In der 95. Minute schoss Valerenga-Spielerin Arna Eiriksdottir aus drei Metern über das Tor.

