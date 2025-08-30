St. Pölten nach Sieg bei Rapid II wieder Erster

Der SKN St. Pölten hat am Samstag wieder die Tabellenspitze in der ADMIRAL 2. Liga übernommen.

Die Niederösterreicher feierten einen 2:0-Auswärtssieg über Rapid II und liegen damit zwei Punkte vor der Admira, die sich bereits am Freitag 4:0 bei Austria Klagenfurt durchgesetzt hatte. Austria Salzburg und Amstetten trennten sich mit einem 2:2.

Ein Doppelschlag fixierte den SKN-Erfolg über die Jung-Hütteldorfer – Marc Stendera traf in der 60. Minute, der von Rapid ausgeliehene Furkan Dursun zwei Minuten später. In Salzburg gingen die Gastgeber schon nach wenigen Sekunden durch Paul Lipczinski in Führung. Danach scorten Matthias Gragger (13.) und Joshua Steiger (16.) für Amstetten, ehe Denizcan Cosgun das 2:2 gelang (65.).

(APA) / Artikelbild: GEPA