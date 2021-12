St. Pölten ringt Traiskirchen Lions nieder, Dukes feiern Overtime-Sieg

In der 8. Runde der bet-at-home Basketball Superliga feiern die BK IMMOunited Dukes einen wichtigen Overtime-Sieg gegen die Raiffeisen Flyers Wels. In einem Spiel, indem beide Mannschaften auf einige Akteure verzichten müssen, setzen sich die Niederösterreicher nach hartem Kampf mit 91:90 durch. In einem engen Sky Sport Austria-Livespiel schenken sich die Arkadia Traiskrichen Lions und der SKN St. Pölten Basketball lange Zeit wenig, im Schlussabschnitt treffen die Landeshauptstädter die besseren Entscheidungen und sichern sich den knappen 85:82-Sieg. Hier geht es zu den Stimmen zum Spiel

Arkadia Traiskirchen Lions vs. SKN St. Pölten Basketball

82:85 (19:21; 42:40; 66:61)

Samstag, 20.00 – Lions Dome, Traiskirchen

Im NÖ-Derby starteten die Lions besser in die Partie und führten nach drei Minuten mit 10:4. Die St. Pöltner kamen aber immer besser ins Spiel, kämpften sich zurück und drehten das Spiel bis zum Viertelende. Auch im zweiten Abschnitt setzte sich kein Team mit mehr als fünf Punkte ab und so war es Traiskirchens Falzon, der mit einem Dreier den 42:40-Halbzeitstand für Traiskirchen herstellte. Nach der Pause die beste Phase der Lions, die sich bis zur Mitte des dritten Viertels auf zehn Punkte absetzen konnten. Ein Buzzer-Beater von Angerbauer aus der eigenen Spielhälfte verminderte den Rückstand der Landeshauptstädter auf 61:66 nach dem dritten Viertel. Im Schlussabschnitt zeigten die St. Pöltner warum sie derzeit von Sieg zu Sieg eilen. Der SKN schloss sehr bald zu den Lions auf und übernahm knapp drei Minuten vor Schluss die Führung. In einer intensiven Crunchtime traf der SKN die besseren Entscheidungen und siegte knapp mit 85:82.

Beste Werfer: Gamble jr. 18, Falzon 17, Hollingsworth 14 bzw. Alanen 15, Ferguson 14, Mandic 12

Raiffeisen Flyers Wels vs. BK IMMOunited Dukes

90:91 (13:23; 34:38; 54:61; 78:78)

Samstag, 17.30 – Raiffeisen Arena Wels

Die Oberösterreicher scorten zwar den ersten Korb, die Klosterneuburger stellten sich aber immer besser auf das Welser Spiel ein, setzten sich durch einen 12:0-Run erstmals zweistellig ein und gewannen das erste Viertel mit 23:13. Im zweiten Abschnitt war das Spiel lange Zeit ausgeglichen, bis die Flyers eine Schwächephase der Dukes ausnützten und bis auf einen Punkt herankamen. Zur Pause war die Partie mit 34:38 aus Sicht der Welser wieder offen. In der zweiten Halbzeit kann sich keine Mannschaft absetzen. Die Dukes waren zwar die meiste Zeit in Front, die Welser blieben aber immer in Schlagdistanz und übernahmen 142 Sekunden vor Schluss sogar die Führung. Die Klosterneuburger antworteten mit fünf Punkten in Serie, mit einem Buzzer-Beater schickte Wels-Spiel Orf die Partie aber in die Verlängerung. Diese verlief wieder sehr ausgeglichen, wobei die Dukes zum Schluss die wichtigen Würfe und die entscheidenden Freiwürfe trafen und als glücklichere Mannschaft das Spielfeld verließen.

Beste Werfer: Orf und Von Fintel je 17, Birts und Delaney je 16 bzw. Murray-Boyles 31, Bauer 24, Burgemeister 13

Quelle: basketballaustria.at

Bild: GEPA