St. Pölten-Torschütze Grozurek: “Das sind die geilsten Siege”

Der SKN St. Pölten präsentiert sich weiter in guter Form. In Wolfsberg gewann die Elf von Trainer Robert Ibertsberger die Regenschlacht mit 4:2 (Spielbericht +Video-Highlights). Seinen Premierentreffer für die Niederösterreicher erzielte Lukas Grozurek. In der 38. Minute traf der Offensivspieler per Kopf zum zwischenzeitlichen 3:1. Im Sky-Interview nach dem Spiel sprach der Torschütze über seinen ersten Treffer im SKN-Trikot, über den aktuellen Lauf und über die Ziele in dieser Saison.