St. Pöltens Frauen zum Frühjahrsstart mit 16:0-Rekordsieg

Serienmeister SKN St. Pölten ist mit einem Club-Rekordsieg ins Frauen-Fußball-Bundesliga-Frühjahr gestartet.

Die Niederösterreicherinnen fertigten den Vorletzten SKV Altenmarkt am Freitag zum Auftakt der 10. Runde in der NV Arena mit 16:0 ab und fixierten den 21. Ligaerfolg en suite. Dadurch baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Verfolger SK Sturm Graz vorerst auf acht Punkte aus. Die Steirerinnen treffen am Samstag auf den Siebenten SPG Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz.

Die Partie in St. Pölten, die im Rahmen einer Doppelveranstaltung unmittelbar nach dem 2:0-Sieg der Männer gegen Liefering in der 2. Liga begonnen hatte, verlief nach dem ersten Treffer schon nach weniger als einer Minute noch viel eindeutiger wie beim 9:0 in Altenmarkt im Herbst. Der weiter makellose Spitzenreiter hält nun bei einem Torverhältnis von 59:5.

