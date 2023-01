Stadlober beschließt Weltcup-Comeback als Massenstart-Achte

Langläuferin Teresa Stadlober hat ihr Weltcup-Comeback nach der Tour de Ski und anschließender Krankheitspause durchaus erfolgreich beendet. Nach ihrem zwölften Platz am Samstag über 10 km Skating konnte sie am Sonntag im 20-km-Massenstart-Bewerb zulegen und landete auf Rang acht. Der Sieg ging wie schon tags zuvor an die Schwedin Ebba Andersson, die 22,1 Sekunden vor der Finnin Kerttu Niskanen und 1:20,4 Minuten vor Astrid Öyre Slind triumphierte.

Die Salzburgerin startete in Abwesenheit der Weltcupführenden Tiril Udnes Weng engagiert und führte das Rennen zeitweise sogar an. Nach etwa der Hälfte des Wettkampfs setzte sich mit Andersson und Niskanen ein starkes Duo vom Rest des Feldes ab. Stadlober hielt sich danach bis zuletzt in einer mehrköpfigen Verfolgergruppe und überquerte am Ende mit einem Rückstand von 2:13,8 Minuten die Ziellinie.

„Der achte Platz ist natürlich ein starkes Ergebnis, und ich habe mich heute auch gut gefühlt“, sagte Stadlober, die zuletzt von einer hartnäckigen Erkältung gebremst worden war. „Mir fehlen einfach noch ein paar Trainingseinheiten, und dann wird so ein 20 km Rennen wirklich sehr lange. Die Salzburgerin erklärte zudem, die nächste Weltcupstation in Toblach im Hinblick auf die WM auszulassen. „Ich möchte dort vor allem beim Skiathlon und über die 30 km vorne mitlaufen, und dafür brauche ich einfach noch ein paar gute Trainingseinheiten.“

Bei den Männern gewann der Norweger Johannes Hösflot Kläbo vor Iivo Niskanen aus Finnland und dem Schweden William Poromaa. Einziger Österreicher im 20-km-Massenstartrennen war Mika Vermeulen als 38. (+2:42,0 Min.)

(APA).

Beitragsbild: GEPA.