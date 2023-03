Stadlober greift bei Weltcup-Frauen-Premiere über 50 km an

Nach einem versöhnlichen WM-Abschluss tritt Langläuferin Teresa Stadlober voller Vorfreude bei der Weltcup-Premiere der Frauen über 50 km in Oslo an. „Das Rennen am Holmenkollen zählt für mich zu den absoluten Saison-Highlights. Das wird sicher sehr interessant“, sagte Stadlober vor dem Massenstart-Bewerb am Sonntag (10.15 Uhr). Bei den Männern wird Mika Vermeulen am Samstag (10.30 Uhr) für den ÖSV über die längste Distanz an den Start gehen.

Stadlober, bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica über 30 km auf Platz acht, reizt vor allem die Ungewissheit. „Es gibt keine Erfahrungswerte, niemand weiß so genau, wie der Rennverlauf sein wird und auch die Verpflegung spielt eine wichtige Rolle“, sagte die Salzburgerin. Kürzlich hatte die 30-Jährige mit einer Verkühlung zu kämpfen, diese sei nun überstanden. „Ich merke, dass ich mich von Tag zu Tag besser fühle.“

Auch Vermeulen blickt zuversichtlich auf das nächste Distanzrennen. „Es wird sicher ein tolles Ski-Fest und ich hoffe, dass sehr viele Zuschauer vor Ort sein werden“, sagte der Steirer. Er spüre noch die Belastungen der letzten Tage, fühle sich aber körperlich „absolut“ bereit. „In dieser letzten Phase der Saison kann immer viel passieren.“

(APA) / Bild: GEPA