Stadlober im einzigen Skiathlon der Weltcup-Saison Vierte

Langläuferin Teresa Stadlober hat im einzigen Skiathlon des Winters in Trondheim als Vierte ihren ersten Spitzenplatz der noch jungen Saison geschafft. Die Olympiadritte verpasste am Samstag im Rahmen der Generalprobe für die WM 2025 ihren ersten Weltcup-Podestplatz seit Jänner 2020 im Sprint einer Fünfergruppe um lediglich eineinhalb Sekunden. Den Sieg sicherte sich nach einem Sololauf mit deutlichem Vorsprung die schwedische Weltmeisterin Ebba Andersson.

Stadlober lag bereits nach der ersten Rennhälfte in der klassischen Technik an vierter Stelle. Auch nach dem Wechsel auf die Skatingskier hielt sich die 30-Jährige im kleinen Verfolgerfeld von Andersson. Im Endspurt waren die zweifache Saisonsiegerin Jessie Diggins (USA) und Heidi Weng aus Norwegen etwas schneller als die Salzburgerin. Anschließend bestritten auch die Männer einen Skiathlon, am Sonntag folgen die Klassik-Rennen über 10 km.

(APA) / Bild: GEPA