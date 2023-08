Standfest spricht über geplatzten Schmidt-Transfer: „Wenn ein größerer Verein anklopft…“

In den vergangenen Wochen bemühte sich der SCR Altach um eine Verpflichtung von Stürmer Alexander Schmidt. Nach Sky-Informationen ist aber auch die Wiener Austria in den Poker um den 25-Jährigen eingestiegen. In Favoriten soll Schmidt Haris Tabakovic ersetzen.

Im Vorfeld des Bundesliga-Duells der Altacher beim SK Rapid bestätigte Cheftrainer Joachim Standfest, dass Schmidt nicht ins Ländle wechseln wird: „Es war ein bisschen bitter für uns. Wir haben uns doch sehr bemüht um ihn. Aber so ist das Fußballgeschäft.“