Stankovic nach Nicht-Nominierung ins ÖFB-Team: “Weiß was ich kann”

via Sky Sport Austria

Cican Stankovic begab sich nach dem 3:1-Heimsieg des FC Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz zum Sky-Interview:

“Das Spiel war heute unglaublich, sehr intensiv”, meinte der “Bullen”-Goalie. Über den Hattrick von Patson Daka sagte er: “Die ersten Minuten waren Wahnsinn, Gratulation an ihn. Das Wichtigste ist aber, dass die Mannschaft gewonnen hat.” Die Nicht-Nominierung für das Nationalteam hat Stankovic gut weggesteckt: “Es ist jetzt nicht so, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Ich weiß immer noch, was ich kann.”