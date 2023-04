Stankovic über Bayern-Fehler: „Haben sich selbst die Chance genommen, im Rückspiel etwas zu reißen“

Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City auswärts mit 0:3 verloren und steht damit im Rückspiel kommende Woche mit dem Rücken zur Wand. Sky-Analyseexperte Marko Stankovic nahm nach dem Spiel vor allem die Abwehr der Münchner in die Kritik.

„Upamecano hatte eine große Verunsicherung und ist auf die taktische Idee von Pep Guardiola reingefallen“, so Stankovic in der Analyse. „Auf diesem Niveau gegen die wohl beste Mannschaft in der Champions League solche Fehler machen, das darf nicht passieren. So haben sie sich selbst die Chance genommen, im Rückspiel etwas zu reißen.“

Stankovic über Musiala: „Heute hat gezeigt, woran er noch arbeiten muss“

Auch Bayern-Juwel Jamal Musiala kritisierte Stankovic nach der Bayern-Pleite. „Jamal Musiala ist eines der Toptalente im Weltfußball. Aber heute wurde gezeigt, woran er noch arbeiten muss in seiner Karriere.“