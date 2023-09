Starke Konkurrenz für Kärnten: Salt Lake City will Olympia 2034

Das Interesse von Kärnten und Slowenien an einer Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2034 „kollidiert“ mit jenem des wohl starken Kandidaten Salt Lake City. Das Nationale Olympische Komitee der USA (USOPC) hat sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, sich nicht auf eine Kampagne für 2030, sondern für vier Jahre danach zu fokussieren. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und damit in den USA stattfinden werden.

Die Stadt in Utah wäre freilich auch für 2030 bereit, sollte sie schon da zur Ausrichtung des Großereignisses gebraucht werden. Näheres in der Vergabe-Politik wird voraussichtlich Mitte Oktober bei der Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Mumbai in Indien besprochen. Das IOC hatte angekündigt, die Spiele 2030 und 2034 womöglich zeitgleich zu vergeben, um mehr Stabilität in den Vergabeprozess zu bringen.

(APA) / Bild: Imago