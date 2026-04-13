Starke Leistungen bei Juve: ÖFB-Talent vor Wechsel nach Österreich?

Mit David Puczka zeigt in dieser Saison ein ÖFB-Talent im Ausland mit starken Leistungen auf. Der 21-Jährige steht bei Juventus Turin unter Vertrag und spielt derzeit in der Serie C für die zweite Mannschaft Juventus Next Gen.

Laut dem italienischen Sportjournalisten Nicolo Schira könnte Puczka in der kommenden Saison auch ein Thema in der ADMIRAL Bundesliga werden. Besonders Red Bull Salzburg soll Interesse am offensivstarken Linksverteidiger zeigen, der in der laufenden Saison bereits zehn Treffer in 32 Einsätzen erzielte.

Die Mozartstädter müssen sich im Werben um Puczka aber gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Unter anderem soll der deutsche Traditionsklub Hertha BSC ein Auge auf den U21-Teamspieler geworfen haben.

Auch in der ÖFB-U21 stellte Puczka seinen Offensivdrang während der laufenden EM-Qualifikation eindrucksvoll unter Beweis. In sechs Spielen gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen.

Auch Juve-Verbleib möglich

Es könnte jedoch auch sein, dass alle Interessenten leer ausgehen und sich das ÖFB-Talent für einen Verbleib bei Juventus entscheidet.

Juve-Trainer Luciano Spalletti sei von Puczka sehr angetan und würde diesen gerne zur kommenden Saison in die erste Mannschaft hochziehen. Demnach soll Puczka bereits die Sommervorbereitung mit den Profis absolvieren.

Puczka war im Sommer 2024 nach sechs Jahren in der Admira-Jugend für etwa 160.000 Euro zu Juve gewechselt. Vor seiner Admira-Zeit spielte der Linksfuß bereits vier Jahre in der Jugend von Austria Wien.

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