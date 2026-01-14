Starkes Comeback! Tagger siegt erneut in Australian-Open-Quali

Tennistalent Lilli Tagger hat einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt und die Chance auf den Hauptbewerb der Australian Open gewahrt.

Die 17-jährige Osttirolerin besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde die Russin Elena Pridankina 6:7(5),7:6(5),6:1. Tagger fehlt nur noch ein Sieg, um erstmals im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers dabei zu sein. Eine besonders bittere Niederlage kassierte Sebastian Ofner. Auch Juri Rodionov schied aus.

Tagger brachte im ersten Satz ab dem 3:3 dreimal ihren Aufschlag zu null durch, musste aber ins Tiebreak, in dem sie bis zum 4:4 mithielt. Im zweiten Satz schien Pridankina zweimal auf bestem Weg zum Aufstieg. Die junge Osttirolerin kämpfte sich aber zurück. Sie holte ein 3:5 auf und schaffte im Tiebreak ein beeindruckendes Comeback. Bei 0:5 war sie nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt, machte danach aber sieben Punkte in Serie und schaffte den Satz-Ausgleich.

Danach dominierte Tagger den Entscheidungssatz. Sie verwertete nach 2:31 Stunden ihren ersten Matchball. In der dritten und letzten Qualifikationsrunde trifft sie in Melbourne nun am Donnerstag im dritten Spiel nach 1:00 Uhr MEZ auf die Thailänderin Lanlana Tararudee. Die 21-Jährige liegt in der Weltrangliste auf Platz 131 und damit vor dem ÖTV-Talent (WTA-154).

Rodionov chancenlos

Rodionov verlor gegen den an Nummer 29 gesetzten US-Amerikaner Zachary Svajda in nicht einmal einer Stunde 1:6,4:6. Damit steht bei den Männern nur Filip Misolic im Hauptbewerb. Bei den Frauen haben die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und Julia Grabher ihren Platz sicher. Tagger kann dem Duo am Donnerstag folgen.

Beim ATP250-Turnier in Auckland stehen Lucas Miedler und Alexander Erler im Viertelfinale. Miedler besiegte mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral die Brasilianer Marcelo Melo/Fernando Romboli 6:4,7:5. Erler setzte sich mit dem US-Amerikaner Robert Galloway gegen die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul 7:6(7),6:4 durch.

