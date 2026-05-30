Starpower im CL-Finale! Auf diesen Spielern liegt der Fokus

Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der englische Meister FC Arsenal duellieren sich im Champions-League-Finale in Budapest um die europäische Krone. Am Samstag (ab 17 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) steht der ein oder andere Beteiligte besonders im Fokus. Die Köpfe des Endspiels der Königsklasse.

OUSMANE DEMBELE

Seine persönliche Renaissance hat Ousmane Dembele längst gekrönt – mit dem Triumph in der Champions League, mit dem Ballon d’Or. Doch satt ist der einst als „Chancentod“ belächelte Weltfußballer deswegen noch lange nicht.

Gemeinsam mit Desire Doue, Finalheld aus dem vergangenen Jahr, und Khvicha Kvaratskhelia bildet der Franzose ein sensationelles Sturmtrio, ist Anführer, Dauerläufer – und immer da, wenn die Bühne groß ist.

Nachdem Verletzungen ihn zu Beginn der Saison noch ausgebremst hatten, drehte Dembele spätestens im Halbfinale gegen den FC Bayern richtig auf. Fortsetzung folgt?

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KAI HAVERTZ

Auf den deutschen Angreifer vereint sich in der Champions League die gesamte Finalerfahrung der Gunners. 2021 hatte der damals 21-Jährige den FC Chelsea zum Titel geschossen – am 29. Mai 2021 und damit fast auf den Tag genau vor fünf Jahren!

Aus dem aktuellen Arsenal-Kader hat sonst nur Ersatzkeeper Kepa Arrizabalaga ein Endspiel der Königsklasse miterlebt, 2021 und 2024 – jeweils von der Bank aus.

Folgt am Samstag Havertz‘ nächster großer Finalmoment? Der deutsche Nationalspieler habe jedenfalls eine „Gabe“ für wichtige Tore, sagte kein Geringerer als: Arsenal-Legende Thierry Henry.

KHVITCHA KVARATSKHELIA

Die Fans der SSC Napoli tauften den Georgier einst „Kvaradona“, spätestens seit dessen Wechsel nach Paris Anfang 2025 weiß die ganze Welt, woher die Vergleiche mit dem großen Diego Maradona kommen.

Er sei „stolz auf diesen Spitznamen“, sagte Kvaratskhelia zuletzt, „aber er ist auch eine Last: Du musst in jedem Spiel aufs Neue beweisen, dass du ihn verdient hast.“ Das tut Kvaratskhelia, immer wieder: Im Halbfinale gegen den FC Bayern war der Flügelstürmer sowohl im Hin- als auch im Rückspiel nicht zu bändigen. Nun wartet die erneute Krönung.

DAVID RAYA

Der Torwart steht sinnbildlich für eine der größten Stärken der Gunners: die Defensive. Nur sechs Gegentore hat Arsenal in der laufenden Königsklassen-Saison kassiert – dank des starken Innenverteidiger-Duos um William Saliba und Gabriel, aber auch dank Raya.

Der Spanier, seit 2023 bei Arsenal, gehöre trotz seiner vergleichsweise geringen Körpergröße von 1,83 Metern „zu den besten Torhütern der Welt“, sagte der frühere Arsenal-Goalie Jens Lehmann.

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LUIS ENRIQUE UND MIKEL ARTETA

Als Spieler beim FC Barcelona war für Arteta hinter Platzhirsch Enrique einst kein Platz, jetzt zählen beide zu den erfolgreichsten Trainern Europas.

Während Enrique bei PSG einen Haufen von Individualisten zu einer Einheit und Champions-League-Siegern formte, hauchte Arteta dem schwankenden Riesen Arsenal neues Leben ein.

Beide zählen längst zur absoluten Trainer-Elite, die erfolgreiche Titelverteidigung (Enrique) oder der erste Triumph (Arteta) in der Königsklasse würde diesen Status nur noch weiter zementieren.

Bild: Imago