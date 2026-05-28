Das CL-Finale Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal am Samstag live bei Sky

Das Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal am Samstag ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 (mit Sky X live streamen)

Sky Experte Andreas Herzog berichtet mit Constanze Weiss aus dem Stadion und kommentiert zudem mit David Eder das Finale

Die Sky Experten im Studio: Jan Age Fjörtoft & Didi Hamann

Analyse-Experte Marko Stankovic bietet detaillierte Einblicke in die Taktiken und Spielzüge der beiden Mannschaften

Heimat der UEFA Champions League: Sky zeigt in Österreich auch in der kommenden Saison 2026/27 185 Spiele der Königsklasse inklusive dem Finale live

Mit Sky X die Champions League live streamen!

Das große Saison-Finale steht an: Am Samstag wird in Budapest zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal der Sieger der UEFA Champions League ermittelt. Das Finale können Fans live auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Das UEFA Champions League Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal mit Co-Kommentator Andreas Herzog live bei Sky

Ein Jahr nach dem ersten Champions League-Sieg in der Vereinshistorie hat PSG die Chance den Titel zu verteidigen. Im Halbfinale setzten sich die Franzosen in einem hochspannenden Duell mit 6:5 nach Hin- und Rückspiel gegen den FC Bayern München durch. Der FC Arsenal auf der anderen Seite möchte es wie PSG in der Vorsaison machen und den ersten Champions League-Erfolg der Klubgeschichte feiern. Vor zwanzig Jahren standen die Gunners schon einmal im Endspiel, mussten sich damals aber dem FC Barcelona geschlagen geben. Gelingt Paris die Titelverteidigung oder krönen sich die Engländer erstmals zum Champion von Europa? Die Antwort gibt es am Samstag live auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Samstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft ab 17:00 Uhr aus dem Studio. Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans mit fundierten Einblicken in die Spielzüge der beiden Spitzenteams. Sky Experte Andreas Herzog berichtet mit Constanze Weiss aus dem Stadion und kommentiert zudem mit David Eder das Finale.

Sky ist auch in der kommenden Saison Heimat der UEFA Bewerbe

Die Fans erleben auch in der kommenden Saison 2026/2027 insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben. Sky zeigt in Österreich 185 Partien inklusive dem Finale aus der Königsklasse mit den Superstars Harry Kane, Lamine Yamal & Co. live. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League.

Das Finale der UEFA Champions League live bei Sky:

Samstag, 30. Mai:

17:00 Uhr: Paris Saint-Germain – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator (Stadion): David Eder

Sky Experte & Co-Kommentator (Stadion): Andreas Herzog

Moderation/Reporterin (Stadion): Constanze Weiss

Moderation (Studio): Martin Konrad

Sky Experten (Studio): Jan Age Fjörtoft & Didi Hamann

Sky Analyse-Experte (Studio): Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago