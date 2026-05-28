Veröffentlichung der neuesten App Version für iOS und Android am 28. Mai 2026

Tiefere Integration in mobile Betriebssysteme ermöglicht neue Features und individuelles Nutzungserlebnis

Neuer Community-Bereich mit Login-Funktion bündelt alle interaktiven Angebote

Personalisierte Push-Nachrichten sowie „Match folgen“-Funktion für maximale Nähe zum Lieblingssport

Live Activities, Widgets und neu designter Livescore-Bereich für noch mehr Dynamik

Sky Österreich treibt seine Digitalisierungsstrategie weiter voran und bringt mit der neuen Version 2.0 der Sky Sport Austria App ein umfassendes Update auf den Markt, das die eigenen Inhalte noch besser zugänglich macht und das Nutzungserlebnis weiter verbessert. Die App wird damit zur modernsten und leistungsstärksten Sport-App des Landes und hebt das mobile Sport-Erlebnis auf ein neues Niveau.

Im Fokus steht eine deutlich stärkere Integration und Nutzung der nativen Umgebungen von iOS und Android. Das umfasst völlig neue Features wie Live Activities auf dem Lockscreen, Sky Sport Austria News- und Livescore-Widgets auf dem Homescreen sowie personalisierte Push-Nachrichten für Lieblingsteams, -ligen und sogar einzelne Matches.

Carl-Michael Drack, Head of Sports Publishing & Platforms bei Sky Österreich: „Mit der brandneuen 2.0-Version der Sky Sport Austria App setzen wir den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung unserer digitalen Plattformen und heben sie mit den neuesten Features in diesem Bereich auf ein völlig anderes Level. Alle neuen Funktionen kann unsere Community bereits zum Finale der UEFA Champions League nutzen.”

Die Sky Sport Austria App 2.0

Jetzt kostenlos downloaden!

Mehr Personalisierung, mehr Nähe zum Spiel

Mit Version 2.0 rückt die personalisierte Nutzung noch stärker in den Mittelpunkt. Nutzer:innen können ihre Lieblingsteams, -ligen und sogar einzelne Spiele definieren und erhalten darauf abgestimmte Push-Benachrichtigungen in Echtzeit. Die neue „Match folgen“-Funktion sorgt dafür, dass kein entscheidender Moment mehr verpasst wird.

Ergänzt wird dieses personalisierte Angebot durch neue Features wie frei einstellbare News- und Livescore-Widgets, die flexibel auf den Homescreens platziert werden können. Dank Live Activities direkt auf dem Lockscreen oder in der Dynamic Island bleiben Sportfans jederzeit auf dem neuesten Stand – ohne die App aktiv öffnen zu müssen.

Neue Community-Erlebnisse und smartere Live-Berichterstattung

Ein zentrales Element des Updates ist der neue Community-Bereich. Nach kostenfreiem Login stehen hier alle interaktiven Features wie Gewinnspiele, die Sky Tippliga oder der Fußballmanager Ankick gebündelt zur Verfügung. Damit stärkt Sky Österreich gezielt die aktive Beteiligung der User.

Auch der Livescore-Bereich wurde neu gedacht: Neben einem modernen Design bietet er nun direkten Zugriff auf alle relevanten Inhalte rund um ein Spiel – von aktuellen News bis hin zu Videos.

Mit der Sky Sport Austria App 2.0 baut Sky Österreich seine Position als digitale Heimat des Live-Sports weiter aus – mit klarer Ausrichtung auf mehr Personalisierung, bessere Orientierung und ein noch intensiveres Nutzungserlebnis.