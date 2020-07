Start der Formel 1 in Spielberg – alle Infos zur Übertragung auf Sky

Die Formel 1 nimmt das endlich Rennen wieder auf: Sky zeigt dir den Start der Formel 1 am Sonntag live! Alle Infos zur Übertragung.

Nach langem Warten heulen die Motoren endlich wieder auf! Am Sonntag starten in Spielberg Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co in die Formel 1-Sasion. Los geht es mit dem Großen Preis von Österreich. Der sechsfache Weltmeister Hamilton will seine Erfolgsgeschichte fortsetzen, die Konkurrenz versucht das verhindern. Sky zeigt Dir live, wer das erste Rennen der Königsklasse des Motorsports gewinnt.

Großer Preis von Österreich: Die Zeiten im Überblick

Wann? Das Rennen startet am Sonntag um 15:10 Uhr. Sky überträgt ab 15:05 Uhr auf Sky Sport 2 HD & UHD. Vorberichte zum Rennen gibt es bereits ab 14:00 Uhr live auf Sky.

Wo? Der Große Preis von Österreich steigt in Spielberg statt.

Wer? Sascha Roos ist für Euch als Kommentator im Einsatz.

Formel 1 Übertragung auf Sky: Live im TV & Stream

Die Vorberichte zum Rennen in Spielberg starten am Sonntag ab 14:00 Uhr live bei Sky Sport 2 HD, das Rennen zum Großen Preis von Österreich folgt ab 15:05 Uhr.

Der Saisonauftakt in Spielberg live bei Sky

9.40 Uhr: Formel 3: 2. Rennen auf Sky Sport 2 HD

11.05 Uhr: Formel 2: 2. Rennen auf Sky Sport 2 HD

12.20 Uhr: Porsche Super Cup Rennen auf Sky Sport 2 HD

14.00 Uhr: Formel 1: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed „Race Control” auf Sky Sport 3 HD

17.15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 2 HD