Start der NTT INDYCAR SERIES 2022: Der Firestone Grand Prix of St. Petersburg (Florida) am Sonntag live und exklusiv auf Sky Sport F1

Am Sonntag startet die NTT INDYCAR SERIES 2022 und Sky Zuschauer:innen können live dabei sein, wenn ab 18:00 Uhr in St. Petersburg (Florida) renommierte Rennfahrer wie Romain Grosjean, Pietro Fittipaldi oder Juan Pablo Montoya mit rund 700 PS in den Steilkurven liegen.

Sky hat sich die exklusiven Rechte an der NTT INDYCAR SERIES für die kommenden drei Jahre gesichert. Die Vereinbarung mit der NTT INDYCAR SERIES sieht vor, dass Sky alle Rennen der legendären Rennserie exklusiv überträgt und zwar sowohl in Österreich, Deutschland und der Schweiz als auch in den Sky Märkten Großbritannien, Irland und Italien.

Die NTT INDYCAR SERIES ist ebenso Bestandteil des Sky Sport-Pakets wie die Formel 1, die Formel 2, die Formel 3, der Porsche Mobil 1 Supercup, die W Series, Extreme E und die GT World Challenge Europe. Mit mehr als 500 Live-Stunden pro Jahr zeigt Sky damit mehr Motorsport live als jemals zuvor.

Die legendäre NTT INDYCAR SERIES weist einige Besonderheiten auf, was sie so attraktiv macht. So wird die Technik bei der INDYCAR SERIES im Gegensatz zur Formel 1 einfacher gehalten, dafür jedoch fast permanent Vollgas gefahren – vom Start bis zum Ziel. Gerade die Steilkurven im Ovalkurs ermöglichen physikalisch bedingt einen deutlich höheren Topspeed – Spektakel ist damit garantiert.

Nach jedem Rennwochenende sind außerdem die Highlights in einer einstündigen Zusammenfassung auf Sky Sport F1 zu sehen.

Beitragsbild: Imago