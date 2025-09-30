Startelf-Comeback! Alaba beginnt gegen Kairat

Real Madrid will nach der Derby-Niederlage in LaLiga auf Champions-League-Ebene gleich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dafür müssen die „Königlichen“ große Reisestrapazen überwinden, gilt es doch am Dienstag (ab 18 Uhr live auf Sky – Mit Sky Stream live dabei!) erstmals bei Kairat Almaty in Kasachstan zu bestehen.

Der lange Trip könnte sich vor allem für ÖFB-Star David Alaba lohnen. Aufgrund personeller Probleme in der Abwehr steht der 33-Jährige in der Real-Startelf.

Der ÖFB-Kapitän bildet beim Gastspiel in Almaty gemeinsam mit Dean Huijsen die Innenverteidigung. Alaba durfte bisher nur in den beiden Liga-Auswärtsspielen bei Real Sociedad (2:1) und Levante (4:1) für ein paar Minuten ran, in den restlichen sechs Pflichtspielen wurde er nicht eingetauscht.

Das ist die Startelf von Real Madrid

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA/Red.)

Bild: Imago